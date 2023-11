Museo della Linea Gotica. Donati nuovi cimeli appartenuti a Ivan J. Houston

E’ prevista per oggi alle ore 14.30 l’inaugurazione dei nuovi allestimenti con il materiale appartenuto al soldato americano Ivan J. Houston, uno dei militari della Buffalo che combatterono sul fronte della Lucchesia, al Museo della Linea Gotica di Brancoli. Il figlio, Ivan Abbott, e la figlia, Pam, hanno infatti recentemente donato nuovo materiale appartenente al padre che verrà esposto con nuovi speciali allestimenti.

E’ loro precisa volontà infatti permettere che queste memorie del padre possano essere pubblicamente esposte e condivise con le persone che visiteranno il Museo, in modo da far conoscere la sua storia personale e quella di tutti i soldati che presero parte a quelle battaglie. L’inaugurazione di questa nuova area sarà affiancata da una “parata storica“ all’esterno del Museo (alle ore 15) a cui prenderanno parte vari rievocatori storici appartenenti sia alle forze Alleate che alle forze dell’Asse: dal piazzale della Chiesa di San Giusto di Brancoli sarà possibile assistere alla sfilata dei vari rievocatori in uniforme. Seguirà poi un altro gesto simbolico: nel “vicolo della pace“ che porta al Museo sarà portata una pianta di ulivo, come simbolo e speranza di pace, specialmente in questo periodo storico che stiamo vivendo dove la guerra è presente in molti Paesi.

Durante il pomeriggio sarà possibile visitare il Museo con le guide che saranno disponibili a dare informazioni e dettagli su oggetti e memorie presenti nelle varie sale. Tanta gente anche nel pomeriggio di venerdì, nonostante il tempo inclemente, alla proiezione del video-documentario con la testimonianza di Lamberto Mennucci che è stata registrata e montata da Daniele Raffanti, guida museale ed esperto del settore di grafica e video.

La sala, dove era presente tra gli altri anche il sindaco Pardini, si è riempita fino ad aggiungere altri posti a quelli che erano disponibili in un clima di grande coinvolgimento sancito da un lungo applauso alla fine della proiezione di questo documento realizzato grazie alla testimonianza di chi, come Mennucci, ha vissuto con i propri giovani occhi quei drammatici momenti. A Mennucci è stata consegnata una targa ricordo dalla Linea Gotica di Brancoli per la collaborazione dimostrata nel tramandare la memoria della storia locale.

Fabrizio Vincenti