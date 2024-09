Murabilia, giardino fiorito. Sulle Mura esplode la meraviglia di piante e fiori

L’incantevole scenario delle Mura ospita anche quest’anno Murabilia, una delle principali manifestazioni italiane dedicate al giardinaggio di qualità e alla cultura del verde. Giunta alla sua 23esima edizione, la mostra mercato si conferma un evento imperdibile per appassionati e professionisti del settore, offrendo un’esperienza immersiva tra colori, profumi e creatività botanica. L’evento resterà aperto fino a domani, domenica 8 settembre, con un programma ricco di incontri, laboratori, mostre e attività pensate per grandi e piccoli. Il programma è fitto di appuntamenti e attività, pensate per coinvolgere appassionati di giardinaggio, famiglie e giovani curiosi.

Tra gli incontri più attesi per oggi, alle 11, il botanico francese Oliver Colin terrà una conferenza dal titolo "Alla scoperta delle foreste nebulari del Messico" all’Agorà Verde San Regolo. Mentre, alle 12, il vivaista Mario Mariani e l’architetto paesaggista Maurizio Usai discuteranno di come progettare un giardino nel talk "Dove comincia il giardino". Non mancheranno momenti dedicati alla cura delle piante, come l’incontro su come prendersi cura delle rose da settembre a marzo, con Giuseppe Benedetti e i vivaisti Mirko Lari e Lorenzo Chisci. E alle 15 il blogger Francesco Diliddo, noto per il suo blog Balcone Fiorito, condividerà consigli pratici su come preparare fioriere autunnali.

L’evento riserva un’attenzione speciale anche ai più giovani con lo Young Gardening, una serie di laboratori creativi pensati per avvicinare bambini e ragazzi al mondo del verde. Alle 11, i partecipanti potranno creare i propri inchiostri a partire da elementi naturali nel laboratorio "Crea e trasforma con Pigmenti Naturali".

Nel pomeriggio, alle 16, sarà la volta di "Bombe di Semi", un laboratorio dedicato alla realizzazione di piccole sfere di terra e semi, ideali per riforestare spazi urbani o giardini. Non mancheranno anche momenti di fantasia con l’incontro, sempre alle 16 con Peter Pan e Campanellino, un’attività che promette di far volare i bambini nel mondo delle avventure tra gli alberi. Oltre agli incontri e ai laboratori, il programma include numerose visite guidate all’Orto Botanico e alla mostra "Scorribande Botaniche", di Silvana Rava, presente per accompagnare il pubblico alla scoperta delle sue opere. Inoltre, alle 18 la premiazione VerdeMente vedrà protagonisti i vivaisti Bleddyn e Sue Wynn-Jones, famosi per le loro spedizioni botaniche in luoghi remoti del pianeta.

Rebecca Graziano