Murabilia edizione 2024 si è chiusa in dolcezza con Damiano Carrara

La 23esima edizione di Murabilia ha chiuso con l’incontro con Damiano Carrara, il volto televisivo, che ha dato il via proprio da Lucca al suo tour di presentazione del volume di ricette: “Naturalmente. La mia pasticceria per tutti”. “Con le persone del mio atelier, che ho voluto qui a Lucca, siamo cresciuti insieme come team. Un po’ come fate voi a Lucca Crea”, ha detto Carrara. La manifestazione, che ha messo a segno un altro successo di visitatori, si è svolta regolarmente fino alle 13.30 di domenica. Alle 14.30, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, l’organizzazione ha disposto, d’accordo con le autorità, la chiusura anticipata della mostra mercato. Quest’anno il premio “VerdeMente” è andato a Bleddyn & Sue Wynn-Jones del vivaio “Crûg Farm Nursery” nel Galles, veri esploratori botanici che hanno raccontato a Murabilia la loro recente avventura in Colombia, come testimonia la motivazione del premio stesso: “Per una vita avventurosa, dedicata alle piante, e condivisa con il mondo”.