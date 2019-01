Lucca, 11 gennaio 2018 - Hanno sventato una violenza sessuale, sottraendo una donna alla furia di un uomo. I poliziotti a Lucca hanno salvato da un'aggressione una donna di 33 anni mentre veniva picchiata da un 20enne, che voleva costringerla ad ogni costo a un rapporto sessuale. E' successo intorno alle 14 di venerdì 11 gennaio.

La scena si è svolta sugli spalti delle antiche mura, nei pressi dell'uscita di San Frediano. I protagonisti, entrambi nigeriani richiedenti asilo, si sono incontrati fuori dalla Questura, dove la donna si era recata per ritirare il permesso di soggiorno. Il giovane, ospite di un centro di accoglienza nel centro di Lucca, ha tentato subito di approcciarla, ma nonostante i rifiuti della donna l'ha seguita fino alla porta di San Frediano dove, dopo averle sottratto il permesso di soggiorno, l'ha ricattata al fine di ottenere un rapporto sessuale.

All'ennesimo rifiuto da parte della 33enne, ospite di una struttura in Garfagnana, infine, pur di averla ha cominciato a picchiarla. Per fortuna la scena è stata notata da alcuni cittadini che hanno subito chiamato il 113. In pochi istanti la squadra volante è piombata sul posto quando l'uomo stava ancora picchiando la donna. La nigeriana è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure mediche. Il 20enne è stato arrestato per estorsione, tentata violenza sessuale e lesioni personali e condotto in carcere in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.