Mura, il primo info-point Sabato l’inaugurazione al Castello San Donato Sarà gestito dal Comune

La svolta è arrivata, preceduta da uno stuolo di polemiche. Cala definitivamente il sipario sulla Casa della Pace della Memoria – eventualmente destinata ad altra sede per l’associazione – e, come annunciato, il Castello di Porta San Donato diventa ufficialemente info point sulle Mura di Lucca. Sabato alle 11.30 è in programma l’inaugurazione ufficiale e aperta alla cittadinanza dell’avamposto ora destinato a funzione centrale per i cittadini e per la promozione delle Mura.

L’amministrazione comunale fa sapere che da ora in avanti la casermetta in questa nuova veste sarà gestita direttamente dall’Ufficio Turismo e Sport del Comune di Lucca per coordinare tutte le attività organizzate sulla cerchia urbana, in collaborazione con i soggetti interessati del territorio. Al Castello di Porta San Donato avranno luogo attività relative alla valorizzazione del monumento, attività turistico-culturali e sportive. L’info point sarà luogo di riferimento anche per l’organizzazione di importanti convegni e rappresenterà uno strutturato centro di accoglienza per i turisti, che qui troveranno materiale informativo e interattivo, itinerari e approfondimenti storici legati alle Mura e ai sotterranei, uno schermo che proietterà immagini e una cartina interamente dedicata alla cerchia urbana, supervisionata da Roberta Martinelli, nota storica e membra del comitato scientifico.

“Per la prima volta nella storia il monumento simbolo della città avrà un info point dedicato – afferma l’assessore con delega alla tutela e valorizzazione delle Mura, Remo Santini – Un’azione che, dopo l’istituzione del comitato scientifico per la valorizzazione delle Mura, prosegue nell’intento di una strategia di sviluppo e promozione che coinvolgerà tutta la cittadinanza, utilizzando il nostro parco più bello come veicolo della città verso il mondo”. Anche l’ufficio Sport del Comune di Lucca presidierà la struttura, come annuncia l’assessore Fabio Barsanti: “Diverrà riferimento per le associazioni del territorio, per la Consulta dello Sport e fulcro delle attività ludico-sportive che si svolgeranno sulla cinta muraria“. A partire da sabato sarà aperto dalle 10 alle 18.

Laura Sartini