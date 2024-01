Muore schiacciato sotto il trattore. Tragedia per un giovane padre

Una persona a cui era impossibile non voler bene. Viene descritto così Walter Ulivi, 48 anni di Valdottavo, tragicamente scomparso ieri in un incidente con il trattore. L’uomo, che lavorava per la Baldassarri Cavi, ha sempre portato avanti la sua passione per i campi e la natura. Motivo per cui, proprio due giorni fa aveva comprato un nuovo trattore. Nel tardo pomeriggio di ieri, Walter, aveva deciso di provare il nuovo mezzo, in modo da averlo pronto per le prossime feste paesane, di cui era sempre protagonista. L’aveva comprato apposta per trebbiare il grano in un terreno privato poco distante dal centro del paese, di cui aveva l’utilizzo. Poco prima delle 18 l’uomo ha imboccato via Vecchio Teatro a Valdottavo e ha raggiunto la zona di campo privata, ma qualcosa è andato storto. Mentre risaliva un poggio alto circa un metro, il trattore si è completamente ribaltato all’indietro, finendo per schiacciare il conducente. L’impatto è stato molto violento, e il 48enne è morto sul colpo sotto il peso del trattore.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che si sono accorti del mezzo ribaltato in strada e hanno provato a sollevarlo. La corsa disperata dell’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, però, non è servita a niente, visto che una volta arrivati sul posto hanno solo potuto constatare la morte di Walter. Sul posto anche la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Valle del Serchio, che ha subito iniziato con le verifiche del caso, per ricostruire al meglio l’incidente. Walter Ulivi lascia la moglie e tre figli, due maschi e una femmina, oltre a due fratelli, Mirko e Manuel, titolari di un negozio a Valdottavo. L’uomo faceva anche parte del consiglio di amministrazione della cooperativa Valle dell’Olio.

"Voglio mandare un grande abbraccio alla famiglia in un momento di incredibile dolore - commenta Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano -. E’ un dolore forte per tutta la comuintà. Walter era molto conosciuto in paese e tutti gli volevano bene".

Anche l’Asd Valdottavo 1970, società sportiva della zona, ha voluto mandare un messaggio di cordoglio tramite i propri canali social: "La nostra società, i nostri allenatori e tutti i nostri tesserati si stringono attorno alla famiglia Ulivi in questo momento di lutto".

Iacopo Nathan