Muore investito da un’auto. Travolto mentre attraversa la strada. Lutto e sgomento in paese

Un’altra, tragica, nottata di sangue e un’altra vittima della strada. Drammatico incidente ieri, poco prima delle 21, quando un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre stava attraversando la strada. E’ successo a Porcari in via Puccini, proprio vicino al centro scommesse Snai, dove durante il fine settimana vengono trasmesse le partite e gli eventi sportivi di cartello.

Ed era lì che si stava recando Nurce Feime Besniko, pensionato del 1948 di origini albanesi, da tanti anni residente nel paese della Piana, quando è stato preso in pieno da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni alla guida della vettura c’era una giovane donna, che non è riuscita ad evitare il tragico impatto mentre l’uomo stava attraversando la strada. Tempestiva la chiamata al 118, anche se le condizioni dell’anziano sono parse da subito gravissime. E quando sul posto è arrivata l’ambulanza della Misericordia di Montecatini per l’anziano non c’era più niente da fare.

Il personale sanitario ha provato a lungo a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile, il 75enne è morto sul colpo dopo il fatale schianto, probabilmente a seguito del violento impatto con l’asfalto. La salma dell’uomo è stata portata via con il carro funebre. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Capannori per svolgere tutte le verifiche e gli accertamenti del caso, visto che sono ancora da chiarire con certezza le dinamiche dell’incidente.

La notizia ha fatto in pochi minuti il giro del paese, visto che Nurce era molto conosciuto. Lo descrivono come il ‘classico‘ pensionato, spesso camminava per il paese, sempre gentile e pronto a scambiare due chiacchiere, e incontrarlo non era certo difficile. In pochi minuti, sul luogo dell’incidente sono arrivate molte persone, compreso il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che ha voluto capire la situazione e stringersi con la sua comunità intorno al lutto per la scomparsa del pensionato. Informata anche la famiglia, con i figli dell’uomo che sono arrivati sul posto, insieme ad altri membri della famiglia.

Iacopo Nathan