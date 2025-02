Muore a 62 anni noto assicuratore. Domani l’addio

Lutto in città per la scomparsa a 62 anni di Luca Bianchi (nella foto), noto assicuratore. "La sezione provinciale di Lucca di SNA – si legge in una nota – , si stringe attorno alla famiglia del collega Luca Bianchi, prematuramente scomparso ieri notte dopo aver lottato contro una brevissima ma insidiosa patologia. Luca Bianchi, è stato, per oltre quarant’anni, assicuratore in Lucca, brillante e stimato collega, assiduo e appassionato partecipante alla vita del sindacato nei primi anni 2000 e Agente Generale dell’Agenzia Unipol UniLucca".

Luca lascia il padre Mario, noto commerciante di macchine per cucire in Lucca, la mamma, l’amata moglie Ornella, i figli Ilenia e Tiziano e la sua famiglia professionale composta da i suoi soci, Lucia Matteoni, Valter Cotalini e Francesco Masu, e tutti i dipendenti e collaboratori del’Agenzia. "A tutti loro vanno le sentite condoglianze del Sindacato Nazionale Agenti e dell’esecutivo della sezione provinciale di Lucca".

I funerali si terranno domani alle ore 15 nella chiesa di Pieve a Nievole.