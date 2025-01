Multe e controlli della Municipale. In un anno 5.150 sanzioni stradali

Lavoro intenso per la Polizia Municipale di Altopascio nel 2024. Diffuso il report con le cifre che sintetizzano l’opera dei vigili urbani, finalmente in numero congruo per una cittadina di 16 mila abitanti, per assicurare la sicurezza dei cittadini. Sono stati effettuati 1.630 posti di controllo, (quattro al giorno), rilevati 128 incidenti stradali e accertate 58 violazioni per abbandono di rifiuti e 22 abusi edilizi. Da aggiungere poi l’importante contributo nell’ambito giudiziario, con 51 notizie di reato. Esteso il presidio anche ai turni serali e notturni nel periodo estivo. Questo potenziamento, chiamato "Sicurezza Estate Altopascio 2024," ha previsto 90 giornate lavorative aggiuntive, contribuendo in maniera significativa a garantire maggiori controlli, come quelli riguardanti l’etilometro e il sistema WatchDog, che hanno permesso di verificare 3.883 veicoli e identificare 3.500 persone. E ancora, la Polizia Municipale ha elevato 5.150 verbali per violazioni al Codice della Strada con decurtazione di circa 11.000 punti patente e ha sequestrato 64 veicoli. Sono state poi accertate 58 violazioni per abbandono di rifiuti e 22 abusi edilizi. Importante anche il contributo nell’ambito giudiziario, con la redazione di 51 notizie di reato.

Proprio per sottolineare l’impegno della Municipale, il sindaco ha voluto riconoscere un encomio al Comandante Italo Pellegrini e agli agenti coinvolti in un intervento decisivo avvenuto lo scorso giugno ad Altopascio, gli ispettori Vania Lorenzetti e Matteo Mazzoni, l’assistente scelto Fabrizio Michelotti e l’agente Giuseppe Manicone. "Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale per il grande lavoro che svolgono ogni giorno, con dedizione e professionalità – dichiara il sindaco Sara D’Ambrosio - la loro presenza costante, dalla sicurezza urbana fino agli interventi per il maltempo e poi l’attenzione ai bisogni della comunità rappresentano un elemento fondamentale per garantire sicurezza e legalità". Il comandante della Municipale, Italo Pellegrini, aggiunge: "Abbiamo lavorato con determinazione per incrementare la sicurezza pubblica in un territorio complesso e delicato come Altopascio, situato a cavallo di quattro province e attraversato settimanalmente da circa 200 mila veicoli, per il 2025 continueremo a investire in sicurezza".

Massimo Stefanini