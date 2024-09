“Multato per aver suonato il violino in mezzo all’Anfiteatro“

Amareggiato un violinista lucchese multato di 50 euro dalla Polizia municipale per essersi esibito nel mezzo di piazza Anfiteatro (dove non è consentito) con amplificazione. "Ci sono cascato anch’io – scrive su social Francesco Carmignani (nella foto) – nella lista nera degli artisti trasgressori… Non ho resistito alla tentazione di suonare nel bel mezzo della piazza dell’Anfiteatro. D’altronde già il nome di questa piazza travolge ogni artista ed induce una tentazione irresistibile. Consapevole del fatto che ovviamente sarei stato multato ho comunque infranto la severa legge che regolamenta le esibizioni nella bella cittadina muraria, per cui non ho nessun risentimento verso le forze dell’ordine né tantomeno verso gli abitanti della piazza che si nascondono dietro le finestre coi loro telefonini pronti a chiamare per il frastuono insopportabile causato da un violino amplificato. Chiedo venia a tutti coloro che ho disturbato e pagherò il verbale con il ricavato giornaliero ovviamente in monetine". Numerosi sui social gli attestati di stima al musicista di strada.