Movimento franoso a Vescherana. Dieci famiglie a rischio isolamento

Messe in sicurezza le ultime criticità causate dal maltempo del 25 febbraio scorso, con la riapertura della strada Colli di Capricchia-Capanne di Careggine in località Passo Scala, resta sul tavolo, ancora in fase della ricerca di una soluzione, l’emergenza dell’abbassamento del fondo stradale sulla strada comunale nel tratto che dalla località Broglio porta a Vescherana, nel comune di Molazzana.

Qui il peggioramento della profondità delle crepe che hanno interessato l’area stanno preoccupando molto l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Talani, soprattutto, per il rischio isolamento di almeno dieci persone che vivono nelle abitazioni a monte, oltre a tre attività commerciali e di accoglienza tipiche dell’area agricola che ne caratterizza l’ambito. In queste ore la viabilità in questione è soggetta a chiusura, con orari di transito consentito molto ridotti e stabiliti da una ordinanza che ne garantisce anche il controllo costante di personale della Protezione Civile comunale, mentre si intensificano i contatti tra l’amministrazione e i diversi enti preposti alla ricerca di soluzioni.

"Abbiamo appena incontrato Il Genio Civile Regione Toscana e L’autorità di bacino per fare un punto della situazione, perché abbiamo indubbiamente bisogno di aiuto - spiega il sindaco Andrea Talani -. "L’area interessata è piuttosto vasta e a preoccupare è anche il torrente sottostante alla strada che nella giornata del 25 febbraio ha pericolosamente aumentato il livello di abbassamento. Avevamo già affrontato la situazione in occasione dell’evento metereologico avverso del 11 e 12 febbraio, quando una frana - prosegue Talani - si era attivata nello stesso punto e la strada aveva iniziato a muoversi, ma si trattava di una soluzione tampone che non possiamo più mettere in campo. "Servono azioni risolutive che impegneranno cifre importanti da investire nella messa in sicurezza, quindi stiamo lavorando per reperire il necessario, visto che come Comune piccolo non abbiamo a disposizione le risorse adeguate. Per accedere - conclude il sindaco - a questa località non ci sono strade alternative, né tantomeno la possibilità di creare ponti o mettere in atto altri tipi di opzione se non il ripristino della viabilità al momento compromessa. Abbiamo una decina di abitanti a rischio isolamento, insieme a due Agriturismo".

Fiorella Corti