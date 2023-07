Motto della vita, i vincitori Promuovere la donazione "Grazie ai partecipanti"

Giulia Cristofani della V A del Liceo Scientifico "Galilei" con "Donare … io ce l’ho nel sangue!", Nicola Quartieri della II A geometri dell’ Itet "Luigi Campedelli" con "Dona il sangue anche tu, per regalare un sogno a chi non ne ha più", Maria Laura Angelini della Scuola Media di Castelnuovo con "Donare è come giocare, allora non smetto più", Flavio Bertagni della Scuola Media di Camporgiano con "Donare per rendere più facile una vita difficile", Gemma Linari della Primaria di Pieve Fosciana con "Una goccia di me per salvare te" e Diego Nardini della Primaria di Careggine con "Se una buona azione vuoi fare il sangue devi donare" sono i vincitori del concorso "Motto della vita 2023", per promuovere le donazioni, promosso dal Consiglio territoriale dei donatori di sangue Fratres della Garfagnana con il coordinamento di Sistano Mariani, seguito sempre da La Nazione. I motti vincenti verranno riportati su 1500 cartoline, utilizzate dai vari Gruppi Fratres.

"E’ questa un’iniziativa – spiega Sistano Mariani- che dal 2012 coinvolge, grazie ai dirigenti e agli insegnanti, tanti alunni dalla Primaria alle Superiori, diffondendo così il concetto della donazione del sangue. A tutti la nostra gratitudine". La Commissione, che ha esaminato i numerosi lavori, era coordinata dalle professoresse Stefania Marsini e Roberta Cossu, e composta da dodici rappresentanti dei Fratres della Garfagnana.

Inoltre il concorso riservato agli studenti delle Superiori dell’Isi "Garfagnana" dal titolo "Un logo ISI per donare" è stato vinto da Letizia Bonini di Treppignana di Fosciandora della IV A di Ragioneria. Il disegno realizzato dall’alunna è già stato stampato sulle magliette, insieme a quello classico dei donatori di sangue.

Tutto questo con l’intento primario di diffondere la cultura della donazione del sangue. La commissione giudicatrice era composta dai professori Laura Aloisi, Dino Magistrelli, Manuela Angelini e Stefania Marsini. La premiazione dell’alunna Letizia Bonini si è svolta a Castelnuovo presso l’Isi Garfagnana alla presenza del dirigente Oscar Guidi, della vice Nicoletta Picchi, delle professoresse Roberta Cossu, Donata Bechelli e Sara Bertelli, del capogruppo dei Fratres di Fosciandora Angelo Toni e del presidente dei donatori di sangue Fratres di Castelnuovo Sistano Mariani.