Mostra Puccini. Prezzo ridotto per gli abbonati

Si lega al nome di Puccini la convenzione che consentirà agli abbonati del Teatro del Giglio recentemente intitolato al compositore lucchese, di entrare con i biglietto a tariffa ridotta alla mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, organizzata dal Comune di Lucca alla Ex Cavallerizza di piazzale Verdi fino al 2 marzo.

Dopo la sinergia per il centenario della morte di Puccini — il 29 novembre infatti il programma delle celebrazioni ha coinvolto sia la mostra che la prima della Tosca al Teatro — continua il rapporto tra il polo culturale di piazza del Giglio e lo spazio espositivo della Ex Cavallerizza, animato dalla mostra che racconta per la prima volta Puccini attraverso oltre cento manifesti originali. I titolari di abbonamento Prosa e/o Lirica per la stagione 2024-2025, avranno così diritto al biglietto ridotto (8 euro invece di 12 euro) per l’accesso alla mostra. “La sinergia tra gli enti culturali della città è per noi fondamentale — commenta Angela Mia Pisano, assessore alla cultura — soprattutto intorno a progetti innovativi dall’alto spessore culturale. La mostra “Giacomo Puccini Manifesto”, dopo aver ottenuto importanti patrocini e partnership, ha mosso i primi passi riscuotendo l’interesse di critica e pubblico. Il rapporto con il Teatro rappresenta una valorizzazione reciproca nel nome di Lucca e del Maestro”.

“La nuova intitolazione del Teatro a Giacomo Puccini — aggiunge Giorgio Angelo Lazzarini, presidente del Teatro —porta con sé in modo naturale un maggiore collegamento alla mostra organizzata dal Comune per il centenario della morte del nostro illustre concittadino. Per questo sino a gennaio il portone laterale del Teatro sarà dedicato alla mostra e all’immagine di Puccini creata da Riccardo Guasco”. La mostra è patrocinata anche da Ministero della Cultura, Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane, Direzione regionale Musei Veneto, Museo Nazionale Collezione Salce, Musei Italiani, Provincia di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini, Associazione Lucchesi nel Mondo.