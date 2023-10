Mostra delle vetrine. Nel segno della Street Art

Una specie di rito, nel segno della comunità. Tutto pronto a Porcari per l’edizione 2023 della mostra delle vetrine, in programma per domenica 15 ottobre dalle 10 alle 19 per le strade del paese famoso per la Torretta. Una manifestazione che ormai si è ritagliata una notevole tradizione. Il direttivo del Centro Commerciale Naturale si è riunito per decidere il titolo, o meglio il tema, dell’evento. C’erano vari argomenti in ballottaggio, ma alla fine ha prevalso quello sulla “Street Art“. Quindi le vetrine dei negozi partecipanti dovranno avere uno spunto creativo su questa tematica. Come noto nasce come evoluzione del Graffitismo con il quale condivide il luogo d’azione (il contesto urbano) e molti mezzi espressivi utilizzati (bombolette spray, stickers, aerografia, colori acrilici, poster, disegni a mano libera).

Ciò che differisce è la motivazione dell’artista, che non è più esclusivamente estetica, ma risponde anche all’esigenza di esprimere un messaggio (politico, sociale, di rivolta. Con un messaggio da lanciare o da sottolineare). Forma espressiva relativamente giovane, tra la fine degli anni Novanta del precedente secolo e i Duemila del nuovo. Le motivazioni che spingono tantissimi giovani a intraprendere questo percorso non canonico dell’arte possono essere molto varie.

Per alcuni è una forma di critica verso la proprietà privata, rivendicando le strade e le piazze; spesso, nell’arte di strada, si fa una contestazione contro la società o contro la politica. Per altri è più semplicemente un modo per esporre liberamente, senza i vincoli di gallerie e musei; quindi una maniera per autopromuoversi e operare in piena autonomia. L’arte di strada offre infatti la possibilità di avere un pubblico potenzialmente vastissimo, spesso molto maggiore di quello di una tradizionale galleria d’arte. A Porcari la creatività degli esercenti è proverbiale e sicuramente usciranno idee e proposte molto interessanti. Una giuria valuterà i lavori per esprimere una classifica generale. Negli anni scorsi era anche prevista una serata conviviale con la proclamazione dei vincitori. Poi la pandemia ha stoppato questa consuetudine che probabilmente sarà ripristinata.

Massimo Stefanini