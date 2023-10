Mostra delle vetrine. Ecco i vincitori

The winner is… Decretati i vincitori del concorso della mostra delle vetrine a Porcari, a cura della locale sezione di Confcommercio in collaborazione con il Centro commerciale naturale Porcari Attiva, che ha festeggiato quest’anno l’edizione numero 27 della sua lunga storia. All’evento conclusivo erano presenti, fra gli altri, la direttrice di Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara Sara Giovannini, la presidente di Confcommercio Porcari Renata Bonacchi, il presidente di Federmoda Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara Federico Lanza e il funzionario dell’associazione Nicola D’Olivo.

Assieme a loro, il sindaco Leonardo Fornaciari, l’assessore alle attività produttive Michele Adorni e diversi esponentipdell’amministrazione comunale. In totale 19 le attività che hanno preso parte all’edizione di quest’anno, lanciata sul tema "Arte in vetrina", arricchita da realizzazioni di street art realizzate da artisti locali. Lunedì sera, dunque, la premiazione dei negozi risultati vincitori nella classifica popolare - stilata grazie ai voti dei cittadini – e in quella tecnica, stilata attraverso il voto di alcuni addetti ai lavori giunti a Porcari per ammirare le vetrine allestite.

Per quanto riguarda la classifica popolare, primo posto per il negozio Quick Moda, che ha preceduto la merceria di Esterina & Cristina e Koala calzature, terzo a chiudere il podio.

A conquistare il primo posto nella classifica stilata dalla giuria tecnica invece il negozio Petit Regina, davanti a Koala calzature e al negozio di arte e regalo di Fanucchi Giuseppe.

Ma.Ste.