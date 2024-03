Mostra delle camelie. La spettacolare fioritura. Natura, arte e musica

Si parte. Taglio del nastro per l’edizione numero 35 dell’Antica Mostra delle Camelie della Lucchesia, prevista oggi e domani, poi nei fine settimana del 9-10,16-17, 23-24 marzo a Pieve e Sant’Andrea di Compito. Si potrà assistere alla fioritura di 2500 camelie, L’inaugurazione della Mostra - promossa dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con oltre quaranta realtà locali e nazionali è in programma stamani alle 11, nell’area Greg Davis del Camellietum Compitese. Seguirà una visita guidata al camelieto, che nel fine settimana sarà ripetuta gratuitamente ogni mezz’ora, dalle 10 alle 16.

Nella stessa fascia oraria sarà possibile visitare anche la piantagione di tè dell’Antica Chiusa Borrini con Guido Cattolica, primo coltivatore italiano. Visite guidate anche al borgo delle Camelie (con partenze alle ore 11 e alle ore 15). Tanti i laboratori in programma in questo primo fine settimana: carta washi e laboratorio di carta giapponese per la produzione di portacandele e lanterne (a cura dell’artista Meiko Yokoyama), il laboratorio di cucito all’Atelier Vicolo N.6, quello fotografico sui ritratti con Matteo Marsalli e quello serigrafico per bambini e adulti con l’illustratrice Sara Di Giovanni. Spazio anche alla musica con il concerto jazz di Luca Giovacchini (chitarra) e Renato Marcianò (basso), oggi alle 15.30, Auditorium Augusto Orsi e domenica 3 con la banda della Filarmonica "Giacomo Puccini" di Colle di Compito.

Arte e musica s’intreceranno anche nella presentazione dell’artbook "My God is Blues", che racchiude il lavoro sul palco di questi ultimi anni del recital live: Villa Orsi, domenica 3 marzo alle ore 15, a cura dell’illustratore Cristiano Soldatich.

Prevista animazione per bambini , la visita nel borgo in sella all’asino, la caccia al tesoro e il concorso di pittura. Domenica 3 marzo è anche in programma "Il Grande Gioco delle Bolle", lo spettacolo-laboratorio di bolle di sapone per grandi e piccoli curato dall’artista e comico performativo Fabio Saccomani dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17, presso il Piazzale Greg Davis del camelieto.

Massimo Stefanini