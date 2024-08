Moscardini, giovane e con le idee chiare: "Le sfide? Sociale, lavoro, casa ed eventi"

Rebecca Moscardini, 28 anni, ma ne dimostra meno, determinata, intraprendente e capace, è uno dei volti nuovi della maggioranza che accompagna Andrea Tagliasacchi nel suo terzo mandato consecutivo da sindaco di Castelnuovo. Abita da sempre nel capoluogo e nella vita esercita la professione di avvocato in uno studio legale a Lucca.

E’ la più giovane del Consiglio comunale e alle elezioni di giugno ha avuto ben 488 preferenze, risultando la più votata della sua lista dopo il vicesindaco Chiara Bechelli. Moscardini è alla prima esperienza amministrativa, ma Tagliasacchi ha piena fiducia in lei e le ha conferito la carica di consigliere delegato alle Politiche giovanili e a quelle sociali. Moscardini inoltre è stata scelta come Capogruppo di maggioranza. Rebecca è reduce anche da una formativa esperienza nel Direttivo della Consulta dei Giovani, organismo comunale costituito proprio cinque anni fa.

"Nel quinquennio scorso - commenta il sindaco Tagliasacchi - Rebecca ha avuto modo di farsi apprezzare dalla cittadinanza per il grande impegno profuso nel tessuto sociale del capoluogo. Sono sicuro che affronterà anche questa sfida con l’entusiasmo e lo spirito di iniziativa che la contraddistinguono".

"Grazie alla Consulta - spiega Moscardini - ho avuto modo di crescere all’interno di un gruppo di giovani che hanno interesse a promuovere il territorio e a rendersi protagonisti. Tra le varie iniziative intraprese, ricordo l’istituzione del “Circolo del Riccio“, ovvero un circolo di lettori della Garfagnana che si riunisce mensilmente in biblioteca; poi l’impegno in ambito ambientale, con la partecipazione a “Puliamo Castelnuovo“; e, durante il periodo della pandemia, il supporto alla Protezione civile comunale per la distribuzione delle mascherine e dei generi alimentari. Infine l’attivazione, presso il punto vaccinale di Orto Murato, di un camper per fornire informazioni a coloro che avevano difficoltà con gli strumenti informatici".

Moscardini ha ben presente la responsabilità che il nuovo ruolo comporta, ma non si scoraggia. "Innanzitutto - aggiunge - tengo a ringraziare il sindaco per la fiducia riposta in me. Dalla dottoressa Patricia Tolaini raccolgo l’importante eredità del lavoro svolto nel sociale durante il suo decennale operato nell’amministrazione comunale, come l’inserimento abitativo di 14 alloggi Erp nella riqualificata area di “Fabbrica – Abitare Castelnuovo“, insieme alla sfida di portare a termine nuovi progetti come quello del recupero dell’immobile in via Garibaldi, da destinare ad uso abitativo e sociale. In sintesi, incentivare le attività di lavoro, rispondere alle esigenze abitative, creare spazi di aggregazione ed eventi. Tutto questo in una visione condivisa".

Dino Magistrelli