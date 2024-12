Muore noto cuoco del centro storico. Stroncato da un male a 56 anni: lascia due figli

Lucca, 16 dicembre 2024 – Lutto in città per la prematura scomparsa di Nello Bertuccelli, molto conosciuto nel mondo della ristorazione lucchese come cuoco e gestore di vari locali, stroncato da una fatale patologia all’età di 56 anni. Lascia un figlio e una figlia, il fratello Gino Bertuccelli, affermato chef in un locale della Versilia e una sorella minore.

I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Sant’Anna. La salma è intanto esposta alle visite nella Casa del Commiato della Croce Verde di Lucca in via Romana. Nello Bertuccelli era nato in Venezuela da padre lucchese e madre venezuelana. Insieme al fratello Gino era venuto a Lucca intorno ai 12 anni e aveva frequentato qui le scuole. I due fratelli si erano avviati presto al mondo della ristorazione, aprendo in particolare il “Gino’s Bar“ in piazza XX Settembre, gestito per molti anni.

Da qualche anno Gino si era trasferito a Viareggio come chef in un noto locale, mentre Nello aveva lavorato in altre realtà della ristorazione a Lucca. Per un periodo era anche tornato in Venezuela, ma dall’estate 2023 era rientrato a Lucca, dove faceva il cuoco in un locale di piazza Anfiteatro. Da qualche tempo si era ammalato, ma contava di sottoporsi a breve a una particolare terapia e agli amici aveva detto di essere fiducioso. Purtroppo non è riuscito a superare una grave e improvvisa crisi e si è spento prematuramente.