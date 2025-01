Morto in casa a 31 anni, fatale un infarto sul divano di casa

Lucca, 6 gennaio 2025 – Una tragedia che fa riflettere su quanto sia impalpabile il filo che ci lega alla vita e che si può spezzare all’improvviso. Una comunità intera piange la scomparsa di Lorenzo Pecchia, appena 31enne, deceduto a quanto sembra per un fatale arresto cardiaco che lo ha colpito mentre si trovava a casa, in via del Marginone a Tassignano. Una domenica quasi all’epilogo delle festività natalizie squarciata da questa orribile notizia.

Il giovane si era alzato da poco quando, intorno alle 9 di ieri mattina, i familiari lo hanno trovato esanime sul divano. Compresa immediatamente la gravità della situazione è partita la chiamata al 118 che ha coordinato i soccorsi. Sul posto sono arrivate l’auto medica di Lucca, l’ambulanza della Misericordia di Lucca e i carabinieri. Tra l’altro, era stato allertato anche Pegaso, ma la missione del velivolo di soccorso regionale è stata annullata, perché purtroppo è arrivata la triste comunicazione del decesso del trentunenne. La salma è stata trasferita all’obitorio di Lucca. Saranno necessari accertamenti per capire le cause della morte di un ragazzo che stava vivendo un momento di pieno slancio, come è normale che sia per un poco più che trentenne. Pochi giorni prima di Natale, aveva cambiato la sua occupazione, faceva il programmatore ed era passato a una nuova ditta.

Lascia la madre Gemma Pecchia, molto conosciuta in zona anche perché ha lavorato per diverso tempo all’ospedale di Lucca. Lo zio Carlo Pecchia è stato uno degli animatori del circolo culturale e lo stesso Comitato Paesano di Tassignano ha subito espresso il cordoglio di tutto il paese che soltanto la settimana scorsa aveva tributato l’estremo saluto a Frediano Fanucchi, altra persona molto conosciuta. Per fissare la data dei funerali si dovrà attendere il riscontro diagnostico sulla salma chiesto come di prassi dal medico del 118, che non sarà effettuato prima di domani.