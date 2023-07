Morto improvvisamente Leonardo Rotella, ex dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Lucca 4

Lutto nel mondo della scuola per la morte improvvisa di Leonardo Rotella (nella foto), ex dirigente dell’Istituto Comprensivo Lucca 4, e da pochi anni in pensione. Al Comprensivo, Rotella aveva lavorato fino al 2021, prima appunto del pensionamento. Appena appresa la notizia, tanti i messaggi di cordoglio e per ricordare una persona, un docente e un dirigente scolastico stimato. Tra questi messaggi, quello di Donatella Buonriposi a nome anche dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca: "Leonardo Rotella - afferma - lo ricordo come un uomo molto mite, disponibile con i docenti e molto collaborativo. E’ davvero una grave perdita".