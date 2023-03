Morta Gabriella Moruzzi, madre del consigliere Raspini

Lutto in città per la morte di Gabriella Moruzzi (nella foto), madre del consigliere comunale e capogruppo del Pd Francesco Raspini. Si è spenta in ospedale ieri pomeriggio per una patologia tumorale molto aggressiva che l’aveva colpita un anno fa e contro la quale aveva combattuto con grande energia e coraggio. Aveva 69 anni compiuti da pochi giorni e lascia nel dolore il marito Gaetano Raspini, notaio, e gli altri due figli Benedetta e Stefano.

Il funerale si terrà domani 2 marzo alle ore 15 nella chiesa di San Martino in Vignale, particolarmente cara alla famiglia per i trascorsi con Fratel Arturo Paoli. Per questo grave lutto, in segno di rispetto, è saltato anche il consiglio comunale sul bilancio previsto ieri sera a Palazzo Santini.

"Ho appreso della morte di Gabriella Moruzzi, madre del consigliere Francesco Raspini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale. A nome mio della Giunta e dell’Amministrazione comunale – scrive il sindaco Mario Pardini – esprimo profondo cordoglio per questa grave perdita così prematura. Porgo al consigliere Francesco Raspini, ai suoi fratelli e parenti e a Gaetano Raspini, marito di Gabriella Moruzzi, i sensi delle più sentite condoglianze".

Gabriella Moruzzi era stata a lungo dirigente di Palazzo Ducale e anche difensore civico della Provincia di Lucca nel 2005 con riconferma ottenuta nel 2008 grazie al suo costante impegno a tutela dei cittadini. Donna molto attiva nella realtà lucchese, era stata anche componente del collegio dei probiviri del Club Unesco di Lucca.

Al figlio Francesco e a tutti quanti i familiari giungano le condoglianze da parte della nostra redazione per questo grave lutto.