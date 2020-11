Lucca, 29 novembre 2020 - Lutto nel mondo della cultura. E’ morta all’età di 90 anni la studiosa Edda Bresciani, una delle più grandi esperte di egittologia. Era nata a Lucca il 23 settembre 1930 e si è spenta oggi nella clinica Barbantini dove era ricoverata per una grave patologia.

Era professore emerito di Egittologia dell’Università di Pisa e socia nazionale dell’Accademia dei Lincei. Aveva fondato e diretto la rivista «Egitto e Vicino Oriente». Aveva pubblicato numerosi volumi, tra i quali, per Einaudi “Letteratura e poesia nell’antico Egitto“ (1999, 2007 e 2020) e La porta dei sogni (2005). «Con tanto affetto – commentano Maria e Francesca Fazzi – ricordiamo l’amica Edda Bresciani, grande egittologa, grande studiosa, ma soprattutto amante della vita in tutte le sue espressioni: dall’arte alla cucina... Mancherà la sua ironia intelligente, la sua grande curiosità indagatrice e mai scontata». Nonostante l’età, Edda Bresciani era molto attiva. Esattamente un anno fa aveva tenuto anche la prolusione inaugurale all’apertura dell’anno accademico dell’Accademia lucchese di scienze, lettere e arti, di cui era socia, parlando dell’antico Egitto e della sua esperienza di una vita tra scavi e ricerca scientifica. Era socia del Soroptimist di Lucca. Nel 1996 era stata insignita della medaglia d’oro del presidente della Repubblica per la scienza e la cultura. Nell’aprile 2004 aveva ricevuto il prestigioso premio “Firenze-Donna“, mentre nel settembre 2014 a Pisa le era stato assegnato il premio «Campano d’Oro», istituito come riconoscimento in onore di ex allievi dell’Ateneo pisano particolarmente distintisi nella cultura, nella scienza e nelle professioni.