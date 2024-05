Addio a Anastasia Giusti: se n’è andata la dolce arpista di strada

Lucca, 30 maggio 2024 – Sapeva che la battaglia con la malattia sarebbe stata dura. Ma l’ha affrontata fin da subito a viso aperto e la musica sempre con se. Alla fine Anastasia Giusti, 49 anni, si è dovuta arrendere lasciando il marito Daniele, con cui ha condiviso da sempre la passione più importante e il loro figlio Sebastiano di 15 anni.

“La gioia più grande è lui“, aveva detto commuovendosi fino alle lacrime. Si era sempre definita un’artista di strada, lei diplomata al Boccherini. La dolcezza di quell’arpa celtica nelle sue mani risuonava spesso negli angoli di città dove si esibiva con umiltà, senza pretendere, cercando sempre, e trovandolo, il punto di contatto con il mondo. Era diventata ipovedente senza mai rassegnarsi a entrare nei “classici“ percorsi. “Se mi chiedessero se barattare una vista perfetta con la mia vita risponderei di no“, aveva detto.

“Ho studiato musica, voglio fare musica. Non è semplice vivere così ma mi ritengo comunque una persona fortunata“. Tante piccole grandi battaglie portate avanti nel nome dell’arte. Avrebbe voluto, ad esempio che le aree adibite alle performance di strada fossero più regolamentate per dare priorità a chi sa davvero suonare e cantare. Tante volte si era rivolta al nostro quotidiano, da cui aveva lanciato appelli mai “contro“, sempre costruttivi.

Insieme al marito Daniele aveva fondato il duo “La Dama e l’Unicorno” che negli ultimi anni è stato protagonista nelle rievocazioni medievali in giro per l’Italia. Difficile per tutta la città dirle addio. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 alla chiesa di San Geminiano a Ponte a Moriano.

Confcommercio esprime il proprio cordoglio. “L’apprezzata artista, diplomata al conservatorio Boccherini, ha collaborato in maniera stretta con gli uffici di Palazzo Sani sia per la realizzazione della Notte Bianca sia per il progetto riguardante gli artisti di strada. La notizia della sua scomparsa, a soli 49 anni, ha destato profondo dispiacere in tutta la struttura. Anastasia era apprezzata per le due doti artistiche e per quelle umane, una donna sensibile che aveva sempre fatto sentire il suo apporto quando chiamata a collaborare con gli eventi di Confcommercio. Il presidente Rodolfo Pasquini, la direttrice Sara Giovannini e gli uffici che hanno collaborato con lei si stringono ai famigliari e amici“.