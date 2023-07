“Morso all’improvviso“ Cecchini a Capannori per Mi libro nel parco

A Capannori, nel Parco del Polo Culturale Artémisia di Tassignano, per la terza edizione della rassegna letter aria “Mi libro nel Parco“, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Carmignani Editrice, appuntamento mercoledì 12 luglio, alle ore 18, con il romanzo dello scrittore lucchese Michele Cecchini, “Un morso all’improvviso“, edito da Bollati Boringhieri. Con il suo sguardo disincantato eppure leggero nei confronti del mondo, Michele Cecchini nel suo nuovo romanzo racconta la vita dolceamara di un quarantenne in provincia (Beo-Pinocchio), intessuta di singolari relazioni, nevrosi e paranoie contemporanee.