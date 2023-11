Morì dopo l’intervento in clinica. Chiesta archiviazione per 3 medici

La Procura ha chiesto l’archiviazione per i tre medici indagati in relazione alla morte di un paziente avvenuta dopo un intervento chirurgico alla tiroide in una clinica privata lucchese nel gennaio scorso. La vittima era Giovanni Palma, commerciante di 76 anni, residente ad Agropoli, in provincia di Salerno. I familiari del commerciante avevano presentato una denuncia contro ignoti, faceno scattare le indagini. La Procura aveva iscritto nel registro degli indagati tre medici della struttura sanitaria e aveva acquisito la cartella sanitaria, nominando due consulenti tecnici per chiarire le cause del decesso e stabilire anche eventuali profili di responsabilità. Adesso è arrivata la chiusura delle indagini con la richiesta di archiviazione al gip.