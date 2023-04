Morandi sotto le stelle Per la prima volta sul palco a Mont’Alfonso

Ci lavorava già prima del festival di Sanremo per portare a Castelnuovo Gianni Morandi e ora l’obiettivo del sindaco Andrea Tagliasacchi è stato raggiunto e ufficializzato. Il Gianni nazionale della canzone, mercoledì 2 agosto sarà in concerto, per la prima volta in Garfagnana, alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo, nell’ambito della IV edizione di "Mont’Alfonso sotto le stelle 2023", l’ormai affermata rassegna musicale - canora che, tra luglio e agosto, porterà tanti spettacoli in Garfagnana, a Castelnuovo e dintorni. Il concerto di Gianni Morandi va ad aggiungersi ai già annunciati spettacoli di Max Angioni il 17 agosto, Alice canta Battiato il 22 agosto e al concerto all’alba di Simone Graziano il 15 agosto con inizio alle ore 4,45 del mattino, tutti sull’ampio prato della Fortezza di Mont’Alfonso.

A giorni sarà completato il calendario degli spettacoli. Intanto i biglietti per questo straordinario appuntamento canoro con Morandi saranno disponibili dalle ore 14 di lunedì 3 aprile su www.ticketone.it (tel. 892.101), su www.ticketmaster.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo i biglietti sono in prevendita presso Fidelity Tours (via Baccanelle 7a – tel. 0583 641007) e presso la sede della Pro Loco di piazza delle Erbe (0583 641007). Biglietti disponibili anche in occasione degli spettacoli, dalle ore 19, presso le biglietterie poste all’ingresso. Il costo dei biglietti, compresi diritti di prevendita, è di 105 euro per il primo settore, 80,50 euro per il secondo, 57,50 per il terzo e 46 euro per il quarto. Soltanto alla Pro Loco di Castelnuovo sono in vendita i biglietti riservati ai portatori di handicap, per info e dettagli tel. 0583 641007, in orario 9,30- 12,30. Riservato loro c’è un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento e l’entrata gratuita per un accompagnatore.

La serata di Morandi in Garfagnana è inserita nella tournée, organizzata da Trident Music, che da luglio vedrà il cantante emiliano impegnato in numerosi appuntamenti in tutta Italia. Il concerto, da quello che ha annunciato lo staff organizzativo di Morandi, alterna i grandi successi, ormai classici, del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico "Evviva!", tra cui i brani frutto del sodalizio artistico con Jovanotti - L’Allegria, "Apri Tutte Le Porte" e "Anna della porta accanto". Prezioso per i vari concerti sarà il supporto delle associazioni di volontariato come Protezione Civile, Volontari Fortezza delle Verrucole, Misericordia di Castelnuovo, Autieri Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro. Radio Italia è media partner, Subaru è main partner. Zeus Sport è sponsor tecnico del tour.

Dino Magistrelli