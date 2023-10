Il Fosso di via Ponte in Canneto a Montecarlo è ritornato in piena efficienza. Proseguono, su tutto il comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, gli interventi di manutenzioni ordinaria per riportare in piena efficienza anche i corsi d’acqua del reticolo minore. Conclusi anche i lavori di scavo del Fosso di via Ponte in Canneto nel comune di Montecarlo, progettati e diretti da personale del Consorzio, per un investimento complessivo di 45mila euro.

"I lavori - spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - , erano molto attesi perché la situazione precedente l’intervento mostrava problematiche di deflusso dell’area. Le opere effettuate, progettate e dirette da personale del Consorzio, permetteranno una migliore regimazione e un più efficace smaltimento delle acque di una vasta porzione di territorio densamente antropizzata".

Il sindaco di Montecarlo, Federico Carrara, e il consigliere Luca Galligani, aggiungono: "Un intervento programmato da tempo che migliora la sicurezza idraulica della zona interessata, connotata da terreni agricoli coltivati ed abitazioni. Con l’arrivo della stagione invernale questi lavori garantiscono un regolare deflusso delle acque evitando fenomeni di ristagni e mettendo in sicurezza un’ampia area del territorio comunale. Ringraziamo il Consorzio di Bonifica per l’intervento realizzato".

M.S.