Mont’Alfonso: musica, teatro, letteratura

Musica, teatro e letteratura tornano protagonisti nelle antiche fortezze delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano per l’edizione 2024 di "Mont’Alfonso sotto le stelle", in programma dal 23 luglio al 24 agosto a Castelnuovo e San Romano in Garfagnana. Giunto alla quinta edizione, il festival arricchisce alcune delle mete di amanti di trekking e appassionati di natura, che possono così scoprire in una veste inedita la fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo e quella delle Verrucole a San Romano.

"Anche quest’anno ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ torna a essere uno degli eventi di punta dell’estate toscana – ha detto ieri il presidente della Regione, Eugenio Giani, in occasione della presentazione -. L’edizione 2024 si annuncia straordinaria e richiamerà pubblico da ogni parte d’Italia nel suggestivo scenario tra Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano".

La kermesse prenderà il via in piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, con una serie di anteprime a ingresso libero. La Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana aprirà invece le porte martedì 30 luglio (ore 20.15, durante il tramonto) con i Musici di Francesco Guccini, formazione che per decenni ha affiancato il cantautore in studio e in tour. Da sabato 3 agosto il festival si trasferirà di nuovo Castelnuovo, ma nell’imponente Fortezza che Alfonso II d’Este fece costruire tra il 1579 e il 1586: primo appuntamento il concerto di Antonello Venditti, impegnato nel suo tour estivo. Lunedì 5 agosto spazio agli Inti-Illimani: la band sudamericana si presenterà insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson, che ha collaborato al recente album "Agua". Una sfida tra battute e canzoni, quella di Giorgio Panariello e Marco Masini, mercoledì 7 agosto a Castelnuovo di Garfagnana per oltre due ore di spettacolo, stavolta in versione en-plein-air. "Mordere il cielo" è il titolo della conferenza spettacolo di Paolo Crepet in programma giovedì 8 agosto sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, mentre lunedì 12 si tornerà alla musica con Alfa e l’album "Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato" che contiene "Vai!", presentato al Festival di Sanremo.

Come nelle edizioni precedenti, non mancherà il concerto all’alba di Ferragosto: giovedì 15 agosto alle ore 4,45, sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, le prime luci del mattino si intrecceranno alla note di Rita Marcotulli, nome eccellente del pianismo internazionale, col suo "Autoritratto". Sabato 17 agosto tutta l’ironia di Paolo Ruffini, alle prese con i doppiaggi in vernacolo livornese "Io? Doppio!", stavolta in versione "Politicamente corretta", mentre è attesissimo il concerto di Roberto Vecchioni martedì 20 agosto. E ancora: Roberto Saviano giovedì 22 agosto col recital "Appartenere - La vita intima del potere criminale" e la magia del tango sabato 24 agosto, insieme all’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta.