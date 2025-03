Mont’Alfonso. Mannoia, Bollani e De Andrè

Sono Fiorella Mannoia, Stefano Bollani e Cristiano De André i primi nomi di ’Mont’Alfonso sotto le stelle’ 2025, il festival che ogni estate porta musica, teatro e letteratura in antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane.

Cristiano De André sarà in concerto mercoledì 6 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso nell’ambito del “De André Canta De André Best Of Tour”: un omaggio al padre Fabrizio, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, Cristiano De André porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato nel progetto discografico “De André Canta De André”. Con lui sul palco ci saranno Osvaldo Di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere tornerà Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria siederà Ivano Zanotti.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, sabato 9 agosto, sarà la volta di Stefano Bollani e del suo Piano Solo Tour: un live che promette di essere unico. Piano Solo è infatti uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio inaspettato, governato dall’estro del momento: dalla classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale segnato da improvvisazione e creatività.

E poi, la grande chimica con il pubblico, chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata. Con imprevedibili richieste. Imperdibile l’appuntamento con Fiorella Mannoia, lunedì 11 agosto ancora alla Fortezza di Mont’Alfonso nell’ambito del Fiorella sinfonica tour.

I biglietti per i tre spettacoli sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti box office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) sarà possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario). Info www.montalfonsoestate.it.