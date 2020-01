Pieve Fosciana (Lucca), 7 gennaio 2020 - Cinque persone, un intero nucleo familiare, sono state ricoverate a Castelnuovo per essere poi trasferite a Pisa per il trattamento in camera iperbarica a seguito di una intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana.

Si tratta di una famiglia composta da padre, madre e tre figli minori.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente.