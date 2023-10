Monopattino a Capannori: 35enne in prognosi riservata a Cisanello

E’ in prognosi riservata all’ospedale di Cisanello a Pisa. Le sue condizioni sono gravi a causa di un trauma cranico che preoccupa i sanitari. C’è apprensione per l’uomo di 35 anni residente a Tassignano che mercoledì pomeriggio ha avuto un incidente con il monopattino in piazza Moro a Capannori, di fronte al Comando della polizia municipale e a pochi metri dal palazzo del Municipio.

A quanto sembra non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro. I vigili urbani comunque stanno esaminando le immagini delle varie telecamere di videosorveglianza che sono dislocate nella piazza e soprattutto quelle collocate vicino alla loro sede. Tutto ciò per ricavare informazioni utili a fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Il giovane, per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, ha perduto il controllo ed è caduto rovinosamente a terra, battendo con violenza la testa sull’asfalto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica. In un primo momento era stato allertato anche Pegaso, ma poi il velivolo dell’elisoccorso non è servito. Il ferito, arrivato all’ospedale San Luca, successivamente è stato trasferito con ambulanza a Pisa. Ritorna di attualità piena la normativa su questi mezzi piuttosto particolari.

Ma. Ste.