Mondinata di Natale in piazza San Francesco: evento speciale con vin brûlé e buccellato

Arriva la prima mondinata di Natale domani, domenica 8, dalle 15.30, in piazza San Francesco. Dopo il successo dei mesi scorsi, tornano le iniziative promosse dal Comitato popolare, dagli Osti di San Francesco (Ristorante Mecenate, Osteria Lo Stellario, Osteria La Dritta, Marameo e Bonny Pizza), dalle attività commerciali e dai quartieri del Bastardo e della Fratta, con l’obiettivo di vivere insieme e attrarre persone in una delle piazze più belle e uniche della città.

Il primo appuntamento in attesa del Natale 2024 sarà la mondinata: dalle 15.30 il Comitato popolare preparerà le mondine per tutti, accompagnando con il vin brûlé. Gli Osti, invece, proporranno, direttamente in piazza, una merenda inattesa: dalla collaborazione con la Pasticceria Taddeucci, infatti, i vari locali si diletteranno in assaggi a base buccellato per proposte salate e dolci.