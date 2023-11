Modifiche sulle linee di AT e bus gratuiti nei festivi da e per Capannori

Autolinee Toscane informa che da oggi al 5 novembre 2023 il servizio di TPL sia urbano che extraurbano a Lucca subirà diverse modifiche: fino alle ore 24 del 5 novembre, il capolinea bus di Piazzale Verdi, sarà temporaneamente trasferito al parcheggio Palatucci, in viale Del Prete. Rimane attiva la Biglietteria AT in Piazzale Verdi per l’acquisto dei titoli di viaggio. In particolare la linea 6 Lucca-Capannori non transita dalla stazione ma raggiunge il terminal al parcheggio Palatucci da Viale Castracani-viale Marconi-V.le Batoni-Via delle Tagliate, con ritorno da viale Carlo del Prete-Viale Batoni-Viale Marconi- Viale Castracani poi regolare. Solo nei giorni festivi del 1 e 5 novembre il servizio sarà gratuito ed avrà una frequenza di 30 minuti uguale ai giorni feriali. Per tutte le informazioni Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800.14.24.24, dalle ore 6 alle 24).

Oggi mercoledì 1 novembre e domenica 5 novembre, il Comune di Capannori organizza navette gratuite in partenza ogni mezz’ora da piazza Aldo Moro per Lucca. Un servizio di trasporto pubblico gratuito promosso dall’amministrazione comunale durante i due giorni festivi dell’evento con il potenziamento della navetta n. 6 che fa capolinea di fronte al Municipio di Capannori. L’obiettivo è facilitare lo spostamento dei cittadini e delle persone che si trovano sul territorio di Capannori che sono interessati a partecipare alla manifestazione.

Il servizio sarà attivo dalle ore 8.26 fino alle ore 20.26 e raggiungerà il parcheggio Palatucci seguendo il consueto percorso della linea 6. Saranno utilizzati bus sdoppiati di 18 metri da 150 posti, al fine di soddisfare l’ampia richiesta, dotati di pedana per l’accesso delle persone con disabilità. Nei giorni feriali della manifestazione sarà possibile raggiungere Lucca con la linea n.6 dalle 6.56 alle 20.26, con frequenza 30’.