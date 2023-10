Misteri e Giochi, sarà anche un Halloween magico tutto per bambini

In un’atmosfera di incanto e allegria prende le mosse la festa di Halloween per bambini, che si terrà oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30, all’Hotel Other Dimension di Altopascio (Via Roma, 86) che grazie all’organizzazione dello staff, esperto in intrattenimento, sarà capace di far divertire grandi, ma soprattutto piccini.

Un mondo di meraviglie con giochi avvincenti, racconti di storie “da piccoli brividi”, enigmi e un’ambientazione magica, tutto all’interno della sala dedicata agli eventi della struttura ricettiva.

L’ingresso prevede una quota di 10 euro a bambino (gli adulti non pagano) e la festa è adatta ad un pubblico che va dai 5 anni ai 10 anni di età. Other Dimension - Escape Comics - ex Hotel One - con la nuova gestione sta rinnovando i locali con stanze tematizzate, per far vivere ai suoi ospiti un’esperienza unica nel suo genere. Dall’Antico Egitto, al Medioevo, alla camera dedicata ai Supereroi, l’hotel si pone come primo obiettivo quello di essere innovativo e moderno rispetto ai classici alberghi.

In questo progetto è inserita anche l’organizzazione di molti eventi, fra cui questa festa di Halloween dedicata ai bambini. Il Direttore Artistico, Christian Alpini (già proprietario del Museo dell’Impossibile di Bagni di Lucca e ideatore dell’ Escape Room più grande d’Italia a Lucca) dichiara: “Siamo entusiasti, come struttura, di aprire le porte a questa dimensione di divertimento e mistero per i nostri giovani ospiti; i giochi pensati appositamente per i bambini daranno vita a un’esperienza indimenticabile grazie al nostro nuovo staff altamente preparato, per garantire anche la sicurezza oltre che l’intrattenimento”.

Quindi una festa a misura di più piccoli, per un affascinante, irresistibile “viaggio“ nel mistero e nel divertimento ovviamente non senza qualche “brivido“.