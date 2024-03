Missione in Belgio per i Lucchesi nel Mondo

Missione in Belgio per l’Associazione Lucchesi nel Mondo: la presidente Ilaria del Bianco si è recata a Bruxelles per partecipare ad un denso calendario di impegni legati allo sviluppo della vita associativa ed all’organizzazione delle prossime attività pucciniane. Primo appuntamento per la delegazione, composta dalla presidente e da Sergio Scocci, responsabile della locale Lucchesi nel Mondo, è stata la partecipazione, domenica scorsa, alla Celebrazione eucaristica per la Domenica delle Palme, organizzata dalla comunità italiana nella Cattedrale cattolica. Sempre per rinsaldare i rapporti con i conterranei all’estero, la delegazione si è poi recata ad Hayange, in Francia, in visita ai lucchesi: un momento davvero ricco di emozioni, ricordi e affetti.

Uno degli obiettivi del viaggio nella capitale belga è stato però anche quello di prendere contatti diretti con le istituzioni diplomatiche italiane in vista dell’organizzazione degli eventi con i quali sarà commemorato il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, eventi che vedranno la Lucchesi nel Mondo in prima linea come già dieci anni fa. La delegazione ha incontrato l’addetta reggente dell’Istituto di Cultura Allegra Iafrate ed è stato concordato di stilare un calendario di massima che comprenderà almeno tre iniziative. La presenza a Bruxelles di del Bianco è stata inoltre arricchita dalla partecipazione all’evento pucciniano organizzato dall’europarlamentare Susanna Ceccardi, ospitato nell’Ambasciata italiana e che ha compreso un panel di discussione dedicato a "Giacomo Puccini nell’Europa del suo tempo e la sia eredità a 100 anni dalla scomparsa". Alla conferenza, moderata da Maria Talarico Presidente del Conservatorio L. Boccherini, hanno preso parte Beatrice Venezi, il sindaco Mario Pardini, il consigliere regionale Massimiliano Baldini, e la stessa del Bianco, che nel suo intervento ha toccato vari aspetti dell’impegno del sodalizio lucchese nella valorizzazione della memoria del Maestro e del suo legame con il territorio.