Misericordia Piazza al Serchio. Ambulanza e mezzo attrezzato

Significativa cerimonia a Piazza al Serchio per l’inaugurazione di una nuova ambulanza e di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità o per spostamenti per visite specialistiche in ospedale, entrati in dotazione della Confraternita di Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano, grazie al sostegno dei singoli cittadini e al contributo importante della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’investimento è stato di circa 170 mila euro, 125 per l’ambulanza e 45 per il mezzo attrezzato.

Dopo la celebrazione della Messa nella pieve di San Pietro da parte del parroco e correttore della stessa Misericordia don Marcello Franceschi, in Piazza Giovanni XXIII c’è stata la benedizione dei mezzi, con il tradizionale taglio del nastro effettuato dal piccolo Andrea Reali, insieme al governatore della Misericordia Marcello Pellini, che ha ringraziato tutte quelle persone, Enti e Associazioni che hanno contribuito all’acquisto dei mezzi. Tra le autorità sindaci di Piazza al Serchio Andrea Carrari e di Sillano Giuncugnano Marco Reali, la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, Marcello Bertocchini per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il consigliere regionale Mario Puppa, il direttore del Distretto della Valle del Serchio dottor Fabio Costa in rappresentanza della Asl Toscana Nord Ovest e il dottor Rino Romei coordinatore dei medici di famiglia in alta Garfagnana, il comandante della Polizia Locale Andrea Giannotti, il brigadiere Giuseppe Terni per la Stazione Carabinieri di Piazza al Serchio, la responsabile del coordinamento delle Misericordie lucchesi Carla Andreozzi, vari governatori e responsabili delle Confraternite.

I mezzi delle confraternite di Misericordia hanno sfilato attraverso il paese fino alla sede di via Ducale, 22, dove è seguito un momento conviviale. La Fraternita di Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano è sorta nel 1981 e oggi ha sede vicino alla "Casa della salute" dell’Asl.

Dino Magistrelli