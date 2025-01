Misericordia, l’appello: "Aiutateci ad acquistare una nuova ambulanza"

Un brutto incidente avvenuto nella zona di Borgo a Mozzano ha recentemente distrutto, completamente e senza appello, un importante mezzo della Misericordia di Gallicano e la confraternita si sta adoperando per provvedere con urgenza alla sua sostituzione.

"Equipaggio salvo, fortunatamente, anche se un po’ ammaccato, ma dell’ambulanza non è praticamente rimasto niente e non è possibile procedere a qualsiasi tipo di riparazione per rimetterla in carreggiata - spiega la situazione la governatrice della Misericordia di Gallicano, Cristiana Pinocci - . Siamo reduci da un anno con oltre 3.500 viaggi di servizio sanitario, oltre ai percorsi destinati al trasporto scolastico locale, compresi i comuni di Molazzana e Fabbriche di Vergemoli al bisogno e dei pazienti della Rsa Valle Verde, e questo rende già molto chiaro quanto sia fondamentale per il territorio la piena fruibilità del nostro parco mezzi. Chiediamo, dunque, un gesto di solidarietà, un aiuto, anche piccolo, per riuscire a fare fronte alle spese per l’acquisto di una nuova ambulanza e delle relative attrezzature interne. Servono risorse particolarmente gravose e dobbiamo contare anche su semplici atti di generosità. Per favorire e rendere semplici le donazioni abbiamo infatti attivato diverse iniziative, compresa una raccolta fondi on line".

"Intanto - conclude la Governatrice - , voglio ringraziare, a nome di tutti i nostri volontari e addetti, per l’immediata risposta ricevuta dal nostro appello da cittadini e associazioni del territorio, con particolare riconoscenza per l’iniziativa della Federazione Regionale Misericordie che ci ha fornito un mezzo in sostituzione, per un periodo di tempo utile a supportarci in questa circostanza difficile".

Importanti donazioni per l’acquisto della nuova ambulanza sono già arrivate da molti privati cittadini, dai Donatori Fratres di Gallicano, dal Gruppo "Gli Amici di Lino" e dalla famiglia in memoria di Lino Tognocchi, amato professore e sportivo conosciuto in tutta la Valle del Serchio recentemente scomparso, mentre sulla piattaforma "Go Fund Me" è appena stata attivata la raccolta fondi on line destinata ai simpatizzanti della Confraternita di Misericordia di Gallicano.

"Abbiamo bisogno del vostro aiuto - ha scritto nella presentazione Silvia Mazzanti, componente della Misericordia - . Dobbiamo necessariamente sostituire una nostra ambulanza andata distrutta in un incidente stradale, per continuare ad aiutare le persone in difficoltà e garantire tutti i servizi ai cittadini. I fondi raccolti saranno esclusivamente utilizzati per acquistare il nuovo mezzo e le attrezzature al suo interno".

Possibili anche piccole donazioni, per un primo step da raggiungere di 5mila euro.

Fiorella Corti