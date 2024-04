Misericordia di Piazza al Serchio aderisce al progetto ReVisio 118

Anche la Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano ha aderito al progetto RecVisio 118, che renderà il servizio Emergenza-Urgenza ancora più efficiente e sicuro grazie ad un contatto video diretto con la Centrale 118, durante gli interventi di soccorso. La consegna del caschetto alla Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano si è tenuta a Piano di Coreglia, con la presenza del governatore Marcello Pellini e delle volontarie, partendo da sinistra, Elena Magnani, Jessica Grilli, Marzia Cassettai. RecVisio 118 è un caschetto in grado di trasmettere immagini audio e video in tempo reale durante gli interventi di soccorso. Il sistema mette in comunicazione diretta gli operatori presenti sul posto e il medico in centrale operativa 118.