Misericordia, a tavola sulla Via Francigena

Ci sono ancora posti disponibili per partecipare ad un evento che veicolerà del bene alla comunità, con il ricavato che sarà destinato all’acquisto di una nuova ambulanza. Tutto pronto per la manifestazione "A tavola sulla Francigena", nel centro di Altopascio.

Venerdì 28 Luglio la Misericordia attende i partecipanti lungo la via principale per una iniziativa organizzata anche grazie al sostegno del Ccn e con il patrocinio del Comune. Un appuntamento della tradizione, quello che chiuderà il Luglio Altopascese, a base di un menù tipico toscano e pane. Tombola e sorprendenti fuochi d’artificio animeranno la serata. I posti a tavola quest’anno sono limitati, 400 in tutto, e i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente in fase di prenotazione recandosi presso la sede della Misericordia in via Marconi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato previa telefonata al 338 3151476.

Il costo è 18 euro per gli adulti, 10 bambini dai 4 ai 10 anni, gratis per i più piccoli. Il Governatore Antonella Pistoresi e il vice Luciano Ortu, insieme a tutto il Magistrato, ringraziano i tanti sponsor che stanno dimostrando sostengono concreto al loro territorio e all’Arciconfraternita che offre ogni giorno soccorso alla propria comunità.

Ma.Ste.