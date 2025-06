Minori trovati a giocare in sala slot, scatta la maximulta

Lucca, 30 giugno 2025 - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lucca ha avviato una nuova campagna di controlli mirata alla prevenzione della ludopatia, con particolare attenzione alla tutela dei minori. I controlli si sono concentrati nei principali punti di raccolta dotati di apparecchiature VLT (Videolotterie), terminali di gioco collegati a un sistema centrale che permettono vincite in denaro e che, per legge, sono vietati ai minori di 18 anni.

Durante una delle ispezioni, condotta dai militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca in una sala slot e agenzia di scommesse della Piana, è stata riscontrata la presenza di sette minori, uno dei quali — appena sedicenne — è stato sorpreso mentre utilizzava una videolottery.

Una violazione particolarmente grave, sottolineano i finanzieri, non solo per l’accesso consentito ai minori a un ambiente destinato esclusivamente agli adulti, ma anche per la mancata identificazione all’ingresso da parte del gestore, obbligo previsto dalla normativa vigente.

Al termine dell’operazione è stata contestata una violazione amministrativa, con una sanzione pecuniaria che può variare da 5.000 a 20.000 euro. Inoltre, è stata avviata la procedura per l’eventuale chiusura dell’esercizio, che potrà durare da 10 a 30 giorni, in attesa del provvedimento dell’autorità competente.

L’attività della Guardia di Finanza si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle forme di dipendenza da gioco d’azzardo, soprattutto tra i soggetti più vulnerabili. “Il nostro obiettivo – spiegano dal Comando – è salvaguardare le fasce deboli della popolazione, in primis i minori, da fenomeni che possono generare dipendenza e conseguenze sociali gravi”.