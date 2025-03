Mini market, bar e una pizzeria. La ’’rigenerazione“ di Vagli di Sotto

Nel comune di Vagli Sotto, piccolo gioiello della Garfagnana noto per le sue bellezze naturali e per quelle create ad arte per attrarre turisti e visitatori, che conta circa un migliaio di anime, i progetti di riqualificazione territoriale sembrano uscire senza soluzione di continuità da un cassetto magico. Senza abbandonare la "sensazionalità" di opere destinate a un pubblico desideroso di emozioni e avventura, vedi Volo dell’Angelo e Ponte sospeso sul Lago con la base in cristallo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Puglia si sta attualmente concentrando sulla creazione di servizi destinati a migliorare sempre più anche la vivibilità del territorio. A tal proposito, dopo la recente apertura del nuovo Bar del Doma, punto di aggregazione per gli abitanti e di accoglienza per i turisti, arriva un mini market nella frazione di Vagli Sopra, con tanto di grandi cesti per contenere la spesa e scaffali pieni di merce. Questa nuova attività, aperta al pubblico da lunedì scorso, rappresenta di fatto una politica che non senza difficoltà e in netta controtendenza con il periodo storico, arcinote sono le lotte attive nei piccoli borghi montani per cercare di mantenere in loco anche solo i servizi essenziali per i cittadini, mette in campo soluzioni considerate vere conquiste sociali. "Siamo partiti da una visione complessiva di crescita, o meglio, da una costante volontà di ritorno alle vecchie e buone pratiche che sono tuttora alla base dei diritti di una comunità, prima tra tutti quella di vivere in un ambiente accogliente e capace di offrire serenità e servizi adeguati alle proprie necessità primarie – spiega il sindaco Mario Puglia –. Si tratta di iniziative nate in spazi di proprietà dello stesso Comune, dati in gestione a imprenditori “volenterosi“ che hanno risposto con entusiasmo al nostro appello. Naturalmente, va tenuto conto anche del turismo e della grande affluenza data dalla presenza di un buon tratto della via Vandelli, che ogni anno vede transitare migliaia di viandanti sul nostro territorio, tutti desiderosi di trovare servizi a loro dedicati". Recentemente, a proposito di nuove strutture ricettive, è stato recuperato l’antico ex convento di suore agostiniane, accanto alla Chiesa di San Agostino, convertito in b&b e pronto per accogliere chiunque sia alla ricerca di pace, aria buona e relax .

Fiorella Corti