Mika l’intrattenitore. Show tra musica e lustrini

Mika, “the entertainer“. Quello che nella tradizione dello spettacolo significa essere un performer, come cantante, musicista, ballerino, ma anche capace di parlare direttamente con il pubblico: magari in tv, ma soprattutto nella dimensione dal vivo di uno spettacolo. Ieri sera, in una piazza Napoleone ancora una volta al completo, con 7500 persone in parte sedute, in parte in piedi, il Summer ha celebrato il rito di Mika.

L’artista, libanese di nascita, ma talmente legato a tante culture diverse da potersi definire davvero cittadino del mondo, ha confermato le già sperimentate e conosciute doti di showman, che lo hanno reso celebre ovunque nel mondo e che lo hanno fatto conoscere anche a chi non frequenta attentamente l’universo musicale, grazie alle ospitate televisive come giudice di talent, conduttore dell’Eurovision Song Contest in Italia del 2022 e “mattatore“ del varietà serale di Rai2 “Stasera casa Mika“ del 2016.

Nello spettacolo di Mika c’è tutto: scenografie e coreografie, luci ed effetti speciali, costumi e lustrini sempre diversi e quelle canzoni che tutti, volenti o nolenti, hanno ascoltato dal 2007 a oggi: orecchiabili, danzerecce e subito riconoscibili per il caratteristico falsetto. Qualche titolo, giusto per rinfrescarsi la memoria: “Grace Kelly“, “Lollipop“, “Love today“, “Relax (take it easy)“, “Happy ending“ sono hit che hanno fatto scatenare i fan, che, pure molto tranquilli, hanno potuto guadagnare la propria razione di sudore necessaria a giustificare la presenza a uno spettacolo live.

Un concerto di Mika è però anche occasione di farsi intrattenere da lui e dalla sua simpatia, con le presentazioni dei brani e delle storie che li hanno fatti nascere e anche con battute divertenti. Non sono mancati poi gli apprezzamenti sulla bellezza della piazza e sulla città: "Lucca città di musica e di cultura", ha detto prima di far scoppiare un fragoroso applauso.

Il tutto, ovviamente in italiano, idioma che Mika padroneggia con naturalezza, insieme alle madri lingue francese e inglese.

"L’Italia mi mancava molto", ha aggiunto scendendo in platea e correndo tra la folla esultante, intonando la celebre hit Big girl - You are beautiful. Grandi emozioni per uno show davvero indimenticabile.

