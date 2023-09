Migranti, Vagli dice no. Il Consiglio vota contro: "Abbiamo già 24 ospiti"

All’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale di Vagli Sotto uno dei temi da trattare era uno tra i più scottanti e stringenti del periodo su tutto il territorio nazionale: l’accoglienza nuovi migranti in una struttura già definita del territorio. La notizia, che potremmo definire un unicum nella storia del piccolo comune della Garfagnana affacciato sul lago omonimo e con meno di 900 abitanti, si può riassumere nella decisa bocciatura della richiesta. Niente accoglienza, dunque, per questa emergenza migranti e un no arriva dalla maggioranza consigliare guidata dal sindaco Giovanni Lodovici anche per l’eventualità dell’utilizzo della struttura dell’ex antico convento di Sant’Agostino che si trova nel capoluogo accanto alla Chiesa romanica dedicato al Santo, posta in posizione dominante sul Lago di Vagli.

"L’ex convento di Sant’Agostino - dibattono i consiglieri prima di arrivare alla votazione - è un immobile ristrutturato da anni e tuttora in buone condizioni, anche se necessità di completamento di mobilio e risistemazione e manutenzione di porte e finestre, oltre che di allaccio alla rete del gas. La proposta del suo utilizzo per accogliere migranti è arrivata in consiglio a causa delle notevoli difficoltà delle Prefetture nel reperire alloggi per immigrati richiedenti asilo o permessi di soggiorno, dopo interlocuzioni telefoniche tra il sindaco e gli uffici della Prefettura di Lucca, in particolare con la viceprefetto Cassone e con la dottoressa Fedi, relative appunto al reperimento di edifici liberi pubblici o privati per le necessità sopra richiamate. Il nostro comune - dettagliano entrando nel merito della situazione attualmente in essere -, accoglie al momento 24 immigrati alloggiati nella Canonica di Vagli Sotto e in un edificio privato, ex bar e albergo, nella frazione di Vagli Sopra. Da parte nostra abbiamo dunque già ottemperato ai doveri di accoglienza diffusa".

Nella struttura dell’ex convento, da richiesta, verrebbero alloggiate o due famiglie o madri con bambini, come da assicurazione degli uffici della Prefettura, con la maggior parte delle spese per rendere efficiente all’uso l’edificio che sarebbe a carico della cooperativa di gestione e tutti gli oneri per il mantenimento di famiglie, madri e minori sarebbero a carico della cooperativa, con rimborso da parte della Prefettura con fondi dello Stato. Nonostante questi presupposti l’ordine del giorno relativo è stato alla fine respinto con 6 voti contrari, 4 astenuti e 1 favorevole.

Fiorella Corti