“Mi amiga Miranda“. Matilde torna a incantare

Preparatevi a ballare. Sta per arrivare “Mi amiga Miranda”, il nuovissimo singolo della giovanissima e travolgente Matilde Donati, talento lucchese che sta conquistando il pubblico con la sua voce fresca, solare e piena di energia!

Questa volta Matilde ci sorprende con un irresistibile Cha Cha Cha, un brano tutto ritmo e colore, dedicato a un’amicizia speciale: quella con Miranda Laginja, giovane ballerina lucchese e protagonista del videoclip ufficiale. La canzone, scritta dal padre di Matilde, Maurizio Donati – già autore di altri successi interpretati dalla figlia – è un vero e proprio inno all’ammirazione, alla stima e alla bellezza della danza. La produzione è firmata FP Recording Studio e vanta un cast d’eccellenza: Giulio D’Agnello, Diego Guarino, e i maestri Daniele Giuntoli, Stefano Sarti, Claudio Polizzi e Alessio Donati. Nel videoclip, diretto dal regista Paolo Salamone, Miranda Laginja incanta il pubblico con la sua grazia e potenza scenica. Allieva della prestigiosa scuola di ballo Alchimia Dance – diretta dai maestri internazionali Luca Alfani e Chiara Bellegoni – Miranda ha già un palmarès da capogiro: primo posto al campionato italiano, numerose vittorie in gare nazionali nelle discipline latin style e accademiche.

Colori, musica, amicizia, talento: “Mi amiga Miranda” è un concentrato di allegria e passione che farà muovere anche i più timidi! Non resta che segnare la data: maggio è il mese del ballo con Matilde Donati! Su Facebook e YouTube l’uscita del video e tutti i contenuti esclusivi. Ti Voglio Bene Mamma” è il brano inedito che la cantante lucchese Matilde Donati, che ha solo 8 anni, aveva invece lanciato lo scorso anno. Il brano scritto e arrangiato anche in quel caso da Maurizio Donati è nel video che, in pochi giorni aveva raggiunto oltre trentamila visualizzazioni su Facebook.

“L’intenzione era di donare un’emozione a tutte le mamme in vista della loro festa nel mese del 12 maggio” aveva detto l’autore il quale ha già firmato altre canzoni cantate dalla figlia. Il video con la regia da Paolo Salamone e prodotta da FP Recording Studio, aveva visto la collaborazione del Coro Arcobaleno diretto da Cristina Torselli.