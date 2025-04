Mezzi militari d’epoca. La Festa di Liberazione diventa una parata storica

Stamattina, a Castelnuovo, in occasione della celebrazione degli 80 anni dalla Liberazione della città, avvenuta il 20 aprile 1945, ci sarà un momento suggestivo e scenografico con l’arrivo in piazza della Repubblica di una colonna di mezzi storici composta da jeep, dodge, sidecar, motociclette con numerosi figuranti in uniformi americane, tedesche e partigiane. La cerimonia si svolgerà tutta in piazza della Repubblica, a partire dalle 10, alla presenza delle autorità civili, militari, delle scuole e della popolazione.

Sono previsti gli interventi dei presidenti della Regione Toscana Eugenio Giani, della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani e del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi che ricorderà i momenti cruciali della Liberazione di Castelnuovo, dopo otto mesi di presenza del fronte in Garfagnana sulla Linea Gotica e gli oltre ottanta bombardanti degli alleati sulla città, le distruzioni dei ponti provocate dai tedeschi in ritirata, le violenze e le ritorsioni, comprese quelle anche dopo il 25 aprile.

Presenti in piazza tutte le associazioni combattentistiche e d’arma e le realtà legate alla Resistenza quali l’Associazione Toscana Volontari della Libertà, l’Associazione Nazionale Partigiani, con l’Istituto Storico della Resistenza e il Centro Studi di Storia Contemporanea "Carlo Gabrielli Rosi", insieme ai Gonfaloni della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, dell’Unione Comuni Garfagnana, dei Comuni della valle e del Gonfalone di Castelnuovo decorato di Medaglia d’oro al merito civile, riconoscimento esteso anche a tutti gli altri Comuni della Garfagnana. Poi l’alzabandiera, con l’inno suonato dalla Fanfara degli Alpini.

Ricordiamo infine, in questo ambito, la presentazione del libro di Massimo Turchi "Linea Gotica, L’offensiva finale Aprile 1945", a cura dell’Anpi Mediavalle - Garfagnana e l’Isrec di Lucca, con il patrocinio del comune di Castelnuovo di Garfagnan. Si tratta del terzo volume di una serie che attraverso una puntuale ricostruzione storica e con la voce dei testimoni documenta cosa avvenne nei tragici mesi tra l’agosto del 1944 e l’aprile del 1945 quando la Linea Gotica divenne "fronte".

Dino Magistrelli