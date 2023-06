Metti a cena 25 anni di storia Confcommercio riunisce a tavola sindaci e presidenti del Summer

Metti una sera a cena tutti gli ultimi sindaci di Lucca e gli ultimi presidenti della Provincia: è quanto accadrà lunedì 19 giugno alle 21 nel cortile di Palazzo Sani attraverso una serata pensata e organizzata da Confcommercio per celebrare i primi 25 anni di vita del Lucca Summer Festival. All’iniziativa – che vanta un precedente per i vent’anni del Summer nel 2018 – sono invitati, oltre naturalmente al patron e direttore artistico della manifestazione Mimmo D’Alessandro, tutti i sindaci di Lucca che hanno visto la nascita e la crescita del festival, da Pietro Fazzi ad Alessandro Tambellini fino all’attuale primo cittadino Mario Pardini, cui si aggiungerà Moreno Bruni in rappresentanza dell’amministrazione comunale guidata dal 2007 al 2012 dallo scomparso Mauro Favilla.

Con loro, anche i presidenti della Provincia che a loro volta hanno accompagnato lo sviluppo del Summer: da Andrea Tagliasacchi a Stefano Baccelli, fino a Luca Menesini. In pratica, tutti coloro che hanno giocato un ruolo politico nella sviluppo della manifestazione saranno, per la prima volta, allo stesso tavolo per festeggiare la ricorrenza di una delle manifestazioni principali della città con la quale, nel loro ruolo di amministratori, si sono dovuti confrontare (qualche volta scontrare) più volte. Ma l’incontro di Palazzo Sani, fanno sapere da Confcommercio, è naturalmente aperto a tutti i cittadini, in particolare modo agli imprenditori del commercio e del turismo che l’associazione rappresenta.

"Già nel 2018 – affermano il presidente e la direttrice di Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini – Confcommercio aveva organizzato una serata per omaggiare la manifestazione, nell’anno del suo ventennale. Adesso, in occasione della ancora più prestigiosa e significativa ricorrenza delle ‘nozze d’argento‘ con la città, abbiamo pensato di ripetere l’iniziativa, a nostro avviso doverosa nei confronti di un evento che Confcommercio sostiene convintamente da sempre, consapevole della sua straordinaria qualità artistica e culturale, oltre che della sua forza nel promuovere il nome di Lucca in tutto il mondo".