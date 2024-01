"Meteo Avverso: Modifiche al Programma della Befana a Barga"

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse al mattino, diffuse dal pomeriggio. Con l’aggiornamento meteo di ieri sono state decise alcune modifiche al ricco programma della tradizione della vigilia dlela Befana a Barga organizzata da varie realtà. Resta confermata per oggi pomeriggio la befana dei bambini al pomeriggio, organizzata da Pro Loco e associazione della Befana, nella speranza che il peggioramento e l’intensificazione delle piogge previste per la seconda parte della giornata, consentano lo svolgimento di questa festa che inizierà infatti alle 14,30. Confermato è anche il concorso per la migliore befana casalinga, il concorso della "Befana di Barga" con la consegna delle befane dalle 14 alle 16,30. Visto che il peggioramento è previsto soprattutto nella seconda parte del pomeriggio e per la sera, è stata invece annullata la serata della rassegna delle Befane che doveva tenersi dalle 21 in piazza Angelio con musica, falò e cose buone da mangiare a l’assegnazione dei premi al miglior gruppo, alla migliore befana ed al miglior befanotto. La manifestazione purtroppo non ci sarà.