Messa in memoria dell’Ordine

ll 1° settembre di 450 anni fa San Giovanni Leonardi fondò a Lucca nella Chiesa di Santa Maria della Rosa la congregazione dei "Preti Riformati della Beata Vergine" che poi con decisione di Papa Gregorio XV assunse il definitivo nome di Ordine dei Chierici della Madre di Dio nel 1621. Ancora venerato nella natìa Diecimo, il Leonardi (proclamato Santo nel 1938 da Pio XI) è patrono dei farmacisti perché prima di prendere la via del sacerdozio studiò da speziale proprio a Lucca (una lapide in piazza Parigi nel centro storico di Lucca ne ricorda il passaggio).

Fu personaggio centrale nella riforma cattolica tra ‘500 e ‘600 e ideò a Roma la Congregatio de Propaganda Fide, per secoli al centro delle opere della Chiesa per l’evangelizzazione dei popoli, in particolare d’Oriente. Dunque domenica 1° settembre a Lucca si terranno, in memoria di San Giovanni Leonardi e della fondazione dell’Ordine, una messa solenne alle 17.30 nella Cattedrale di San Martino al termine della quale si terrà una processione verso la Chiesa della Rosa dove tutto si concluderà con una preghiera. A tutte le celebrazioni saranno presenti l’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti e il superiore generale dell’Ordine padre Antonio Piccolo.

L’ordine è presente in varie parti del mondo ed ha la sua Casa Generalizia a Roma, ma ha la sua chiesa più antica a Lucca: dal 1580 infatti, a questa congregazione è affidata la chiesa di Santa Maria Corteorlandini.