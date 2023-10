Messa della Giornata mondiale missionaria. L’arcivescovo al Santuario della Madonnina

Oggi alle ore 18 al Santuario della Madonnina di Capannori sarà celebrata la messa solenne per la Giornata mondiale missionaria, presieduta dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. L’animazione liturgica è affidata ai giovani della Comunità parrocchiale di Capannori Centro. In questa domenica, tuttavia, ogni comunità parrocchiale della Diocesi si unisce spiritualmente a tutti i missionari inviati nel mondo ad annunciare il Vangelo e raccoglie offerte a favore delle Pontificie Opere Missionarie. Per la Giornata di quest’anno Papa Francesco ha scelto un tema che prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus, nel Vangelo di Luca (cfr 24,13-35): "Cuori ardenti, piedi in cammino". Il mese di ottobre, che la Chiesa dedica alle missioni, in Diocesi di Lucca ha già visto alcune veglie di preghiera, approfondimenti di attualità sul contesto africano, e domenica 29 giugno dalle ore 15 sarà la volta di una iniziativa, la “Biblioteca vivente“, presso la Casa Madre delle suore di Santa Gemma a Capannori. Missionarietà, mondialità, diversità e sostenibilità i temi che singoli testimoni, come “libri viventi“, proporranno ai partecipanti.