Mercoledì 21 altri divieti e scuole chiuse

Anche per il giorno 21 maggio, un mercoledì, sono previste alcune limitazioni al traffico, in occasione della tappa Viareggio-Castelnuovo nei Monti, il percorso del Giro transiterà nuovamente nell’ambito del Comune di Lucca e scatteranno i divieti di transito nella zona nord, in particolare nei centri abitati di Torre, Cappella, S.Lorenzo e S. Cassiano di Moriano, Sesto di Moriano, indicativamente dalle ore 10:30 fino alle ore 13 e comunque a fine gara.

Sempre il 21 maggio saranno quindi chiusi i seguenti istituti scolastici che hanno le loro sedi in prossimità dell’area dove transiterà la Carovana Rosa: Istituto Comprensivo Lucca 5 di Ponte a Moriano limitatamente alle sedi Scuola Primaria di San Michele di Moriano e Scuola dell’Infanzia di San Michele di Moriano; Istituto Comprensivo "Giacomo Puccini" limitatamente alle sedi di Scuola Secondaria di primo grado "C. Massei" di Mutigliano, Scuola Primaria "C. Sardi" di Vallebuia e Scuola Infanzia di Mutigliano; Istituto di Istruzione Superiore "Carrara-Nottolini-Brancoli Busdraghi" limitatamente alla sede dell’Istituto Agrario "Brancoli Busdraghi" di Mutigliano; Asilo Nido "Kiriku" località La Cappella.

Anche per quel giorno, tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.lucca.it